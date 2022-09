FC Porto como Sérgio Conceição. "Espalha entusiasmo", diz Simeone

O treinador do Atlético de Madrid considera que o FC Porto é uma equipa ao espelho do seu treinador, "entusiasmante", e imporá dificuldades à sua equipa na primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa de antevisão da receção aos dragões, esta terça-feira, Diego Simeone elogia Sérgio Conceição, com quem partilhou balneário na Lazio, e o FC Porto, uma equipa "muito competitiva".

“Em princípio, [FC Porto] é uma equipa como o seu treinador, que espalha entusiasmo, ilusão, energia, vitalidade, trabalho. Muito intenso no jogo ofensivo e defensivo e no trabalho coletivo", analisa o argentino.

Simeone também foi instado a falar sobre João Félix. O treinador do Atlético de Madrid considera que o internacional português "está no melhor momento" desde que começou a treiná-lo, em 2019/20.

"Está muito mais maduro, muito mais forte, mais seguro de si mesmo e envolvido no que a equipa precisa. Tem todas as condições, o talento e capacidade. Só tem de explodir em campo", salienta o treinador.

FC Porto e Atlético de Madrid defrontam-se na quarta-feira, às 20h00, no Wanda Metropolitano, em Espanha. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.