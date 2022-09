"Empate positivo com o Atlético de Madrid? Calma aí", diz Pepe

O FC Porto precisa de abordar o jogo com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, com “muita paciência” e sempre com o objetivo de ganhar, afirma o central Pepe.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida inaugural da fase de grupos, o internacional português prevê um embate difícil, mas o FC Porto está numa boa fase.

“Sinto a equipa bem, motivada. Vai ser um jogo de grande exigência e grande responsabilidade. Espero que estejamos ao nível da exigência do clube e façamos o que o mister nos tem pedido”, declarou Pepe.

O jogador mais experiente dos dragões considera que “o jogo vai exigir que tenhamos muita paciência, não se ganha nem se perde no primeiro minuto”.