Cuidado, Atlético. João Félix acredita que o FC Porto cresceu depois da derrota

João Félix não dá valor à derrota do FC Porto com o Rio Ave para o campeonato. Aliás, o internacional português do Atlético de Madrid considera que os dragões estarão ansiosos por mostrar o que valem.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, de antevisão da receção do Atlético ao FC Porto, a contar para a primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, João Félix perspetiva "um jogo difícil, como sempre é" com a equipa portuguesa, e desvaloriza o resultado em Vila do Conde.

"Esses jogos acontecem todas as épocas e não significam nada do que é o FC Porto, não significam que estão mal, que vão jogar mal ou que não estão bem física e mentalmente. Pelo contrário, esse jogo deu-lhe ainda mais motivação para fazer as coisas melhores. Amanhã [quarta-feira] vai ser um jogo difícil para nós, como foi o ano passado e como são sempre as equipas do FC Porto", afirma o avançado português, de 22 anos.

O Atlético está "unido e forte", além de "motivado e preparado" para o jogo com o Porto, apesar de ter empatado no último jogo. João Félix rejeita favoritismo: "Se estão na Liga dos Campeões, todos são favoritos."

O Atlético de Madrid-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Wanda Metropolitano, na capital espanhola. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.