Sérgio Conceição. “Sem receio nenhum, tenho confiança em todos”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garante que não teve receio em fazer alterações no onze dos dragões porque confia em todos.

"Os indicadores que temos é de grande profissionalismo. Quem entra dá sempre uma resposta fantástica. Trabalhamos com eles, estão todos preparados. No onze apostei nos que achei que eram melhores para ganhar o jogo. Sem receio nenhum, tenho confiança em todos. Há uns que estão melhor do que outros em determinado momento, mas fiquei muito contente com a resposta de todos, mesmo com os que entraram", disse Sérgio Conceição.

O FC Porto teve cinco alterações no onze para a partida de Barcelos.

O técnico dos dragões acrescenta, à Sporttv, que “foi um jogo difícil, contra um adversário que fez um trajeto fantástico no ano passado, que tem muitos jogadores dessa estrutura do ano passado”.

“Penso que tivemos uma primeira parte de acordo com o que trabalhámos. Com segurança no jogo, na posse, criando oportunidades. Fizemos quatro golos, contaram dois. Entrámos bem na segunda parte, queríamos o terceiro para ficarmos mais descansados no resultado. Depois, dos 60 aos 80 minutos, com má definição nossa na entrada do último terço, o Gil Vicente acaba por criar uma ou outra chance. Mas foi uma vitória justíssima”.

Já sobre o facto de os dragões terem jogos de 3 em 3 dias, Conceição desvaloriza: "Estamos habituados a jogar de três em três dias. Normalmente estamos em todas as provas. Graças a Deus que nestes cinco anos temos dado boas respostas na Europa, temos chegado longe. Por isso temos um plantel que dá garantias. Vou mudando consoante o estado dos jogadores a todos os níveis, mas também pela estrutura do jogo. Um clube como o FC Porto... quando não jogamos de três em três dias é que é mau sinal."

O FC Porto venceu o Gil Vicente, por 2-0, com golos de Taremi e Galeno e está no terceiro lugar da I Liga, atrás de Benfica e Sp. Braga.