UEFA ameaça FC Porto com exclusão das provas europeias. Clube garante situação regularizada

A UEFA ameaçou o FC Porto de exclusão das provas europeias por ter falhado o acordo em relação ao "fair-play" financeiro. Em resposta, o FC Porto garante que situação está resolvida e será comunicada à UEFA em outubro.

Em comunicado, a UEFA anuncia que reabriu o caso do FC Porto, que "falhou por pouco o compromisso financeiro" que tinha com a UEFA até ao final da época 2020/21.

Como castigo, o organismo multou o clube português em 100 mil euros e exclui os dragões da próxima qualificação europeia que aconteça nas próximas três temporadas. Para evitar que a exclusão se cumpra, o Porto tem de apresentar os exercícios financeiros das temporadas 2019, 2020, 2021 e 2022 de acordo com o estipulado.

Em resposta, os dragões confirmam que a UEFA "considerou terem sido 'ligeiramente incumpridas' as condições do acordo (Settlement Agreement) estabelecido para o preenchimento das regras do fair play financeiro, tendo por base o período terminado na época 20/21".

No entanto, o FC Porto garante que "congratula-se por poder informar que já conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes no próximo mês de outubro".

[Em atualização]