Sérgio Conceição: "Derrota em Vila Conde foi a mais pesada pela forma como perdemos"

Sérgio reforça que tudo aconteceu devido a "uma má abordagem ao jogo, com uma atitude de todos que resultou numa má primeira parte". "Não teve a ver com a qualidade individual e coletiva da equipa", acrescenta.

"Esta foi uma derrota que me custou a mim pela forma como perdemos. Há formas de perder e esta em Vila do Conde foi a mais pesada, por aquilo que foi a prestação da equipa na primeira parte", sublinha.

Sérgio Conceição revisitou o jogo com o Rio Ave, que o FC Porto perdeu por 3-1, para explicar que não quer ver os erros cometidos nessa noite repetidos com o Gil Vicente, no sábado.

Treinador do FC Porto assume as responsabilidades (...)

Depois de uma semana difícil, o treinador espera uma resposta da equipa em Barcelos, no sábado. Sérgio Conceição prepara os jogadores para um desafio à imagem do que foi o de Vila do Conde e o de Vizela.

"Espera-nos um jogo difícil, com uma equipa bem organizada, com alguns jogos em cima, na Liga Conferência, e com um bom ritmo competitivo. Em Barcelos temos tido sempre jogos competitivos. Temos de fazer o que não fizemos no último jogo", avisa, considerando que o Gil "é uma equipa capaz do ponte de vista defensivo e também ofensivamente".