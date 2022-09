Porto mexeu-se "dentro do possível" e ficou com plantel capaz

Sérgio Conceição foi contido, como é norma quando o tema é mercado de transferências, na avaliação às mexidas no FC Porto, um dia depois do fecho da janela de verão.

As últimas horas trouxeram apenas Samuel Portugal como novidade. Mais cedo chegaram Veron, David Carmo e André Franco. Saíram Marchesín, Mbemba, Rúben Semedo, Vitinha, Francisco Conceição. Sérgio Oliveira voltou do empréstimo à Roma, mas foi transferido para o Galatasaray.

O treinador faz todas as contas e conclui que, "dentro do que foi possível, ficou com um plantel com qualidade para lutar por todos os objetivos definidos.

"Os treinadores querem sempre mais no mercado. Eu, como empregado, tenho de treinar os jogadores que estão à minha disposição. Estou convicto de que estamos à altura das exigências deste clube e de lutar pelos objetivos que definimos. Dentro do que foi possível, vamos fazer o máximo", diz Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

Sobe o guarda-redes contratado ao Portimonense, o técnico explica que foi uma contratação natural, após a saída de Marchesín.

"Tínhamos dois ou três guarda-redes referenciados. [O Samuel Portugal] Tem feito épocas interessantes e é um valor interessante. Depois da saída do Marchesín era normal que fossemos buscar outro guarda-redes", resume.

O guarda-redes brasileiro deixa o Portimonense a troca de um milhão de euros, com os algarvios a preservarem 80% dos direitos económicos.

Depois da derrota em Vila do Conde, o Porto visita Barcelos para defrontar o Gil Vicente. O jogo, a contar para a 5.ª jornada da I Liga, é no sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.