Paulo Cadete. “Cláudio Ramos não vai virar a cara à luta”

O guarda-redes Cláudio Ramos não se vai deixar abalar pela chegada de Samuel Portugal para a baliza do FC Porto, garante a Bola Branca Paulo Cadete.

O atual treinador-adjunto do Al Sahel era treinador de guarda-redes do Tondela na altura em que Cláudio Ramos brilhava no clube.

Em declarações á Renascença a partir da Arábia Saudita, Paulo Cadete revela que tem falado com Cláudio Ramos, sente-o feliz e focado nos dragões e assegura que não teme pela chegada de um guarda-redes com a experiência de Samuel Portugal.

“O Cláudio não vai virar a cara à luta, já foi elogiado pela sua equipa técnica, mas o FC Porto tem de ter mais opções. A entrada do Samuel é isso mesmo. O FC Porto continua a contar com ele, está muito contente por estar no FC Porto e vai continuar o seu trabalho para ajudar a ganhar títulos”, disse.

Cláudio Ramos está focado no FC Porto e o clube também não tem razões para o dispensar, pois, quando foi buscar o guarda-redes a Tondela, estava ciente da contratação que estava a fazer, assinala Paulo Cadete.

“O FC Porto quando contrata um jogador é pelo seu valor, pela sua capacidade. O Cláudio Ramos tem todas as condições. A capacidade do Cláudio é evidente, sempre que foi chamado correspondeu”, acrescentou.

O FC Porto prepara-se para contratar Samuel Portugal, guarda-redes do Portimonense.