Samuel Portugal vai ser reforço do FC Porto

O FC Porto assegurou a contratação do guarda-redes Samuel Portugal a troco de quatro milhões de euros, revela o jornal "O Jogo".

O guardião brasileiro de 28 anos tinha contrato até 2026 e uma cláusula de 40 milhões de euros, mas o negócio será feito por quatro. Segundo a publicação, o Portimonense vai ficar com 10% do passe do jogador, que assinará por 5 épocas no Dragão e ficará com uma cláusula de 30 milhões.

Samuel Portugal será o substituto de Agustín Marchesín no plantel, que assinou pelo Celta de Vigo. Andrew, do Gil Vicente, e Luiz Júnior, do Famalicão, foram outros alvos apontados.

Diogo Costa, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo são as outras opções de Sérgio Conceição para a baliza.

O presidente do Portimonense, Rodiney Sampaio, tinha confirmado o interesse dos dragões em exclusivo a Bola Branca.

"É uma oportunidade para o Samuel de poder defender um clube acima do Portimonense, que lhe dê mais destaque. É um grande interesse do Porto, como também já houve dos outros dois grandes de Portugal. É um elogio para o trabalho dele, foi um dos melhores guarda-redes da época passada, subiu dos sub-23 e só vem a crescer. É uma valorização muito grande para o Samuel e para o Portimonense. Espero que possa acontentecer um final feliz para as duas partes", afirmou.

Samuel Portugal chegou ao Portimonense em 2018/19. Depois de uma época e meia na equipa sub-23, assumiu a titularidade em 2020/21. No total, soma 61 jogos na equipa principal.

O guardião será o quarto reforço do mercado, depois de David Carmo, Gabriel Veron e André Franco. Em sentido contrário, saíram Vitinha, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Marchesín e Chancel Mbemba.