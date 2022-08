Samuel Portugal tinha "todos os ingredientes" de guarda-redes de topo desde cedo

Henrique Neves, que trabalhou com Samuel Portugal nos sub-23 do Portimonense, assinala que o iminente reforço do FC Porto deu desde o início sinais de ser guarda-redes talhado para altos voos na carreira. Em entrevista à Renascença, o antigo treinador de guarda-redes dos sub-23 do Portimonense frisa que "sempre disse" que Samuel Portugal "era um guarda-redes que iria chegar a patamares" do nível do FC Porto. "Aos 23 ou 24 anos, ele tinha todos os ingredientes de um guarda-redes já maduro", explica Henrique Neves, que detalha as qualidades que o levaram a prever um grande futuro para o guardião brasileiro, de 28 anos, e que o fazem acreditar que é um reforço de excelência para o Porto: "[Samuel Portugal é] tecnicamente muito forte, acima da média, com excelente jogo de pés. Fortíssimo a nível psicológico, não vacila. Basta ver que, assim que entrou na baliza do Portimonense, não saiu, porque é muito forte física e psicologicamente, e tecnicamente muito dotado. Eu acho que ele está ao nível de um guarda-redes de topo nacional."

Esperar pela oportunidade. Seleção está ao alcance

Samuel Portugal vai ter a concorrência de Cláudio Ramos e do titular da baliza do FC Porto e da seleção nacional, Diogo Costa. Na opinião de Henriques Neves, o FC Porto tem o problema resolvido se um dia optar por vender o internacional português, que também não se poderá distrair. Samuel Portugal sabe aproveitar as oportunidades, da mesma forma que sabe que poderá ter de esperar pelo momento certo.

"Vai ter de aguardar. Estamos a falar do guarda-redes da seleção, mas [Samuel] estará ao nível e fará com que o Diogo Costa nunca possa adormecer. Aos 28 anos ainda se é uma criança numa baliza, o Dino Zoff foi campeão do mundo com 40. Por isso, [Samuel] tem mais de uma década, ainda, para mostrar o seu valor. O Porto poderá vender o Diogo costa. Ele é a pessoa adequada para o substituir", garante.

Henrique Neves assegura que, tal como aconteceu no Portimonense, se Samuel tiver uma oportunidade, "estará preparado, com certeza". O antigo treinador de guarda-redes dos sub-23 do Portimonense augura, inclusive, patamares ainda "mais elevados" para Samuel Portugal, que "sem dúvida" que poderá sonhar com a seleção brasileira, no futuro.