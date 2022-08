"Samuel Portugal é um bom reforço para precaver saída de Diogo Costa"

"O FC Porto tem excelente plantel. Na minha opinião, os clubes não podem substituir um jogador com as mesmas características dos que saem. Não questiono quem pode substituir o Vitinha, as coisas vão-se fazendo, os plantéis vão-se estruturando, e quando alguém sai cabe ao treinador dentro das soluções que tem no plantel. Acho que são várias e boas, colmatar essa saída e acabar por formar outro tipo de jogador para aquela posição ou redefinir o tipo de jogo", afirma.

Pedro Marques Lopes desvaloriza o facto do FC Porto não ter contratado um jogador para o lugar de Vitinha, considerando que o plantel tem qualidade e que cabe agora ao treinador Sérgio Conceição encontrar as melhores soluções.

Pedro Marques Lopes acredita que "é normal que devido às limitações financeiras do futebol português, o Diogo Costa vá para outras paragens e já temos alguém para prevenir a situação, não esquecendo que temos no plantel outro guarda-redes de qualidade que é o Cláudio Ramos", salienta.

"Samuel Portugal é uma boa contratação do FC Porto porque é um bom guarda-redes e irá suprir uma carência que Sérgio Conceição percebeu que havia no plantel. O Diogo Costa está de pedra e cal na titularidade da baliza, mas além das épocas que se aproximam, o FC Porto tem futuro pela frente. E o que diz a boa gestão é que devemos prever o futuro e ter uma opção pronta para a saída de um jogador", diz.

A opinião é de Pedro Marques Lopes, que em entrevista a Bola Branca diz que é um bom reforço para preparar a saída do titularíssimo Diogo Costa. O membro do Conselho Superior do FC Porto recorda que já há outro bom guarda-redes no plantel azul e branco.

Quanto ao campeonato, depois da derrota com o Rio Ave, Pedro Marques Lopes acredita que a equipa vai reagir já no jogo com o Gil Vicente.

"Foi uma derrota muito infeliz, mas ainda é muito cedo. Era muito bom fazer como o ano passado que só teve uma derrota no fim, este ano se calhar a derrota foi no princípio, mas depois não vai haver mais nenhuma. Acho que é um erro definir o que vai ser o campeonato só por um jogo. Todas as equipas perdem pontos, e não estou nada preocupado. Mas como portista, sempre que se perde é um desastre. Às vezes acontecem derrotas, mas com certeza que vamos responder já em Barcelos", assegura.

Nesta entrevista à Renascença, Pedro Marques Lopes olha para o Benfica, que lidera invicto o campeonato, e diz que que Artur Soares Dias se enganou no penálti que marcou a favor dos encarnados, na última noite, no jogo com o Paços de Ferreira.

"Acho aquele penalti um pouco extraordinário, mas estava lá equipa uma equipa de arbitragem de que eu tenho bastante consideração, presume que se tenha enganado, não achei que fosse uma arbitragem muito feliz, mas sou daquelas pessoas que não alimenta fantasmas, correu mal a arbitragem e espero que não se repita. Sei que neste momento há uma grande pressão sobre todos os agentes desportivos, por o Benfica ter feito um brutal investimento, que tem de dar algum rendimento", termina.