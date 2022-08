Três golos sofridos é evento raro para o Porto de Sérgio Conceição

Em cinco épocas e quatro jornadas, o FC Porto, com Sérgio Conceição, contabiliza apenas 13 derrotas na I Liga: 174 jogos, 137 vitórias, 24 empates e 13 derrotas. A 13.ª aconteceu em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, e por números pouco usuais para os dragões (3-1).

Foi apenas a quinta vez que com Sérgio Conceição o FC Porto sofreu três golos numa partida do campeonato. Das cinco épocas completas, em três (2017/18, 2019/20 e 2021/22) a equipa nunca sofreu mais de dois golos em jogos da liga.

Vitória de Guimarães (2018/19), Marítimo, Tondela e Paços de Ferreira (2020/21) foram os outros clubes, para lá do Rio Ave, que conseguiram marcar três golos ao Porto nos últimos anos. Destes cinco jogos, o de Vila do Conde foi o mais desequilibrado. As derrotas com Vitória, Marítimo e Paços foram todas por 3-2. O Tondela marcou três golos ao Porto, numa vitória dos dragões, por 4-3.

Se alargarmos a análise a todas as competições, a tendência mantém-se. Em cinco épocas e quatro jogos já realizados esta temporada, o Porto sofreu mais de dois golos em 18 jogos, na sua maior parte de Liga dos Campeões. Só uma equipa, o Liverpool, conseguiu marcar mais de três golos a um FC Porto de Sérgio. Aconteceu em três ocasiões.

O peso da derrota em Vila do Conde sobressai, pela exceção, dentro da força dos números que o treinador regista nos campeões nacionais. Passou despercebido o golo de Toni Martínez, o golo 400 do Porto na I Liga, desde a chegada de Sérgio Conceição. Resulta numa média de 2,3 golos, por jogo.

A consistência das sucessivas equipas de Sérgio Conceição foi posta à prova por um Rio Ave que provocou a primeira derrota dos campeões nacionais e adiou a vitória 200 do técnico pelo FC Porto. Segue-se o Gil Vicente no caminho dos dragões, no sábado, em jogo da 5.ª jornada da Liga.