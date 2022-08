"Sem contas saudáveis, FC Porto não pode ter milagres todos os anos"

O universo azul e branco ficou em estado de choque com a derrota em Vila do Conde. O FC Porto perdeu com o Rio Ave por 3-1, depois de uma primeira parte onde a equipa de Sérgio Conceição encaixou três golos em 21 minutos. José Fernando Rio, antigo candidato à presidência do FC Porto, diz em Bola Branca, que este desaire serve de forte aviso para todos, administração da SAD, treinador, jogadores e adeptos.

"Estou triste e desiludido e ontem [domingo] até fiquei em estado de choque, porque o que aconteceu foi mau demais. Tem de funcionar como um alerta para todos. Para a administração da SAD que deixou a equipa pior do que a que terminou a época passada: este plantel é pior do que terminou a época passada. É um alerta também para o treinador, que ontem também não teve as melhores opções e decisões e também tem culpas, porque permitiu que a equipa jogasse de forma displicente. E é um alerta para os próprios jogadores, não basta envergar a camisola do Porto para se ganharem jogos, é preciso aquela atitude conquistadora, ganhadora, de grande humildade, de grande abnegação, porque só assim o Porto é campeão, por isso, os jogadores têm de rever a sua atitude. É também um alerta para os adeptos que acham que é possível fazer milagres todos os anos, e sem contas saudáveis não há reforço da competitividade desportiva da equipa, porque todos os anos somos obrigados a vender os melhores jogadores, e a ir comprar jogadores que podem ser uma incógnita", afirma.