Partida contra Rio Ave foi a que teve mais tempo útil do FC Porto

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, queixou-se de antijogo por parte dos jogadores do Rio Ave, mas as estatísticas oficiais parecem apontar noutro sentido.

De acordo com o site da Liga Portugal, que passou a divulgar os dados do tempo útil, a partida entre Rio Ave e FC Porto foi a partida com mais jogo jogado, esta época, entre os encontros dos azuis e brancos.

Segundo a Liga, a partida de Vila do Conde teve um tempo útil de 59% (58:02 minutos).

É um valor superior aos 53:04 minutos (54%) jogados no clássico contra o Sporting (3-0), aos 53:37 minutos (53%) na vitória em Vizela (1-0) ou aos 50:37 minutos (51%) na goleada ao Marítimo (5-1).

A acrescentar a estes dados oficiais, o técnico do Rio Ave aproveitou para responder ao treinador Sérgio Conceição lembrando que até agora, faltam dois jogos para fechar a jornada, a partida de Vila do Conde foi a que teve mais tempo útil entre os sete já realizados.