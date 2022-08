FC Porto volta ao trabalho com Manafá integrado pela primeira vez

Wilson Manafá dá mais um passo rumo ao regresso à competição. Esta segunda-feira, o lateral-direito do FC Porto treinou com a equipa pela primeira vez esta época, no arranque da preparação para Barcelos.

Segundo o site oficial do clube portista, Manafá evoluiu para treino integrado condicionado. Por outro lado, Marko Grujic realizou tratamento e trabalho de ginásio. Mehdi Taremi, que esteve em dúvida até à hora do jogo com o Rio Ave, no domingo, já não consta no boletim clínico.

O FC Porto, que volta a treinar na terça-feira, prepara a visita ao Gil Vicente, a contar para a quinta jornada do campeonato. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.