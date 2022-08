Sérgio Conceição tem "várias soluções" para render Taremi

Sérgio Conceição não está preocupado com a provável ausência de Mehdi Taremi, que ainda não treinou esta semana devido a lesão, na visita do FC Porto ao Rio Ave, a contar para a quarta jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador do FC Porto garante que tem várias soluções para preencher a vaga deixada aberta pela lesão do iraniano, entre as quais dois reforços.

"Nós temos vários jogadores que podem ocupar os três lugares da frente, incluindo o de número 10, o jogador que joga no corredor central mais na frente, com os dois avançados a jogarem por fora. Temos várias soluções que foram trabalhadas durante a semana, enquanto o Mehdi não teve disponível, com nuances um bocadinho diferentes."

"Poderá jogar o Galeno, que é um jogador diferente, mais vertical. Poderá jogar o [André] Franco e o Pepê numa posição diferente. Poderá jogar o Danny [Namaso] por ali. Há várias soluções para o ataque", diz.



Porto sabe jogar sem Taremi, mas ainda conta com ele

Questionado sobre se o FC Porto sabe jogar sem Taremi, Sérgio Conceição lembrou que Galeno foi um dos melhores em campo na vitória (3-0) frente ao Sporting, depois de ter entrado para o lugar do iraniano.

"Quando o Taremi foi substituído contra o Sporting, o reforço que entrou para o lugar dele deu uma excelente resposta e foi considerado por muitos o homem do jogo. Estamos habituados a começar com 11 jogadores de qualidade e temos mais alguns no banco que nos podem ajudar. Infelizmente, não podemos contar com todos. Não podemos contar com o Grujic, que está magoado. O Taremi está em dúvida, é verdade que a semana foi difícil para ele", reconhece.

Apesar de todas as perguntas sobre como substituir Taremi, o treinador frisa que a utilização do avançado ainda não está totalmente posta de lado. Aliás, acredita que poderá tê-lo ao dispor: "Até amanhã [domingo], veremo qual será a evolução. Estou confiante que poderá estar disponível, a nível físico. Depois, vou decidir se entrará de início ou não."

Essencial jogar ao "máximo a todos os níveis" para vencer

Frente ao Rio Ave, o FC Porto terá oportunidade de somar a quarta vitória em quatro jogos no campeonato. Sérgio Conceição não quer que a equipa se deslumbre, depois de ter derrotado o Sporting de forma clara.

"No início da preparação, analisámos o Rio Ave em conjunto e dissemos que podíamos ter problemas, como tivemos em Vizela, se não estivéssemos no nosso máximo a todos os níveis. Acho que tem muito a ver com isso. O jogo vai depender muito do que nós fizermos no mesmo e de levar o jogo para o caminho que nos dá a vitória", salienta.



O Rio Ave, que subiu à I Liga "com todo o mérito", segundo Sérgio Conceição, ao sagrar-se campeão do segundo escalão, "manteve praticamente o mesmo grupo, reforçando-se com alguns bons valores".

Ao fim de três jogos, a equipa de Vila do Conde soma três pontos. É uma equipa "rápida na frente, com jogadores com qualidade no meio-campo, na ligação entre a defesa e o ataque". O FC Porto está preparado para enfrentar quaisquer dificuldades que o Rio Ave possa impor.

"Temos de olhar para as peças que compõem a equipa do Rio Ave. Depois, temos de preparar-nos para o jogo em termos estratégicos. É por aí que passa muito do nosso foco e o nosso trabalho", sublinha.

O Rio Ave-FC Porto, da quarta jornada da I Liga, está marcado para domingo, às 20h30, no Estádio dos Arcos. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.