Taremi e Grujic continuam em dúvida no FC Porto

Mehdi Taremi e Marko Grujic continua sem treinar no FC Porto e estão em dúvida para o jogo com o Rio Ave no domingo, às 20h30.

O ponta de lança, melhor marcador dos dragões, saiu lesionado do jogo com o Sporting e faz apenas tratamento. Grujic, que já falhou o clássico devido a problemas físicos, está limitado a tratamento e trabalho de ginásio.

O boletim clínico dos portistas ficam completo com Manafá, que está numa fase mais adiantada na reabilitação. O lateral direito já trabalha no relvado, ainda que de forma condicionada. Tudo complementado com trabalho de ginásio e tratamento.

O FC Porto lidera o campeonato, com nove pontos em três jogos, e desloca-se a Vila do Conde no domingo para defrontar um Rio Ave que ainda não venceu neste regresso à I Liga. A equipa de Luís Freire vem, no entanto, de um empate com o Estoril que resultou no primeiro ponto conquistado esta época.

A partida está marcada para as 20h30. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.