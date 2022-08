Médio do PSG associado ao interesse de FC Porto e Sporting

FC Porto e Sporting estarão interessados na contratação de Idrissa Gueye, que não entra nos planos do Paris Saint-Germain para esta época, segundo avança, esta quinta-feira, a rádio francesa "RMC Sport".

O médio internacional senegalês, de 32 anos, em final de contrato com o PSG, já tem um acordo com o Everton. No entanto, os ingleses não querem pagar pela transferência, o que pode aproximar Gueye de outros destinos, pois os franceses não abdicam de indemnização.

Dois são FC Porto e Sporting, que de acordo com a referida fonte estão interessados em receber Gueye. Antero Henrique, antigo dirigente portista e que está encarregado das saídas do PSG, estaria disposto a oferecer tratamento aparentemente especial aos dois clubes portugueses e permitir que o médio se mude para qualquer um a custo zero.

Galtier pressiona Antero Henrique

Na semana passada, o treinador do PSG, Christophe Galtier, assumiu urgência em aliviar a folha salarial, também de modo a contratar mais jogadores ainda este verão, e meteu pressão em Antero Henrique.

"Temos muitos jogadores sob contrato e é isso que o clube conta com Antero Henrique para isso. Disse há duas semanas que ainda esperava por três reforços. Identificámos o tipo de jogadores que perdemos e estamos com pressa. É uma situação que nos penaliza a nível desportivo", sublinhou o técnico francês, a 19 de agosto.

Formado no Lille e com passagens por Aston Villa e Everton, Idrissa Gueye está no PSG desde 2019/20. Na temporada passada, o médio-defensivo marcou quatro golos e fez uma assistência em 33 jogos.