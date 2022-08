Morreu Carlos Duarte, antigo avançado do FC Porto

O antigo futebolista internacional português Carlos Duarte morreu na terça-feira, aos 89 anos, anunciou o FC Porto.

A notícia foi dada, pelo clube com que conquistou dois campeonatos (1955/56 e 1958/59) e duas Taças de Portugal (1955/56 e 1957/58), em nota publicada no site oficial.

“Morreu um dos últimos resistentes das equipas duplamente campeãs nacionais e vencedoras da Taça de Portugal nos anos 50. Neste momento difícil, o FC Porto solidariza-se com os familiares e amigos, endereçando-lhes as mais sentidas condolências”, referiram os dragões.

Nascido na cidade angolana de Nova Lisboa, atual Huambo, Carlos Duarte somou 228 jogos e 98 jogos pelo FC Porto, que representou entre 1952 e 1964, vencendo quatro títulos nacionais e sete regionais, antes de terminar a sua carreira no Leixões (1964/65).

O antigo extremo registou ainda sete partidas e um golo pela seleção portuguesa e foi considerado “um dos grandes artilheiros do seu tempo” pelos azuis e brancos, que o distinguiram em 2003 com o galardão Dragão de Ouro para Recordação do Ano.