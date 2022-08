FC Porto faz participações disciplinares contra Matheus Reis e Coates

O FC Porto fez participações disciplinares contra Matheus Reis e Coates, do Sporting, por incidentes ocorridos durante o clássico da terceira jornada da I Liga, segundo avança, esta quarta-feira, o Porto Canal.

O lateral-esquerdo brasileiro deu um encontrão (os dragões queixam-se de cabeçada) a um apanha-bolas do Estádio do Dragão. O central uruguaio terá calcado Evanilson, alegadamente de forma intencional, depois de o avançado brasileiro ter apontado o 1-0 para o Porto.

Na segunda-feira, o responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, adiantou que o Sporting ia avançar com uma participação disciplinar contra Pepe, do FC Porto, por um insulto a Matheus Reis.

Tal como na temporada passada, o clássico entre FC Porto e Sporting continua a dar que falar, devido a polémicas, dias depois de disputado.

No sábado, os dragões derrotaram o rival, por 3-0, no Estádio do Dragão, a contar para a terceira jornada do campeonato. Ficaram isolados na liderança (à condição, dado que o Benfica ainda não disputou o terceiro jogo), com nove pontos, mais cinco que o Sporting, 12.º classificado.

Veja os dois lances em causa: