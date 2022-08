Manuel Serrão preocupado com falta de reforços no FC Porto

Manuel Serrão considera que o FC Porto é o favorito para a conquista do campeonato, por ser o campeão em título, no entanto, está preocupado pela falta de reforços na equipa de Sérgio Conceição.

Em entrevista a Bola Branca, o conhecido adepto portista aponta o Benfica como exemplo e elogia a contratação de David Neres, que diz ser, para já, a melhor da época. O FC Porto não deve perder o comboio:

"O Benfica reforçou-se muito bem, nomeadamente com o David Neres. Tenho pena de ele não ter vindo para o Dragão, porque, até agora, o Neres é o melhor reforço para qualquer equipa. Neste momento, estou preocupado com as entradas no FC Porto, para colmatar as saídas que Sérgio Conceição tem referido, que é na zona de meio-campo e nas alas. O Porto precisa de dois jogadores que entrem na equipa como titulares."



Por outro lado, Manuel Serrão espera que Diogo Costa não saia este ano e que não aconteça ao Porto com o guarda-redes internacional português o mesmo que aconteceu ao Sporting com Matheus Nunes.

"Eu acho que o Diogo Costa vai acabar por sair do Porto, isso é inevitável, mas espero que não seja este ano. Espero que o Porto não dê uma de Sporting, e que não haja uma 'Matheus Nunes-zada'", salienta.

FC Porto estelar em campo, mas "falta uma ou outra vitória" no campeonato das transferências

Em relação à corrida ao título, "ainda é muito cedo para apontar o favorito, mas em termos clássicos, o campeão é sempre o favorito para a época seguinte". Assim, Manue Serrão elege o FC Porto como o principal candidato, apesar de reforçar que "o plantel não é o mesmo".

"Vamos ver o que acontece até ao final de agosto [quando encerra o mercado de transferências]", projeta o adepto portista.



Apesar de algumas dificuldades em Vizela, Manuel Serrão diz que "melhor era impossível" neste arranque de campeonato, já que o Porto tem três vitórias em três jogos. Não obstante, realça que, nesta altura, há que "distinguir dois campeonatos". Aquele que se disputa em campo, que os dragões lideram, e o do mercado, em que é preciso fazer mais.

"No campeonato das transferências, que ainda não acabou, ainda falta uma ou outra vitória, de que o Sérgio Conceição também está à espera. Se o plantel não tiver outros reforços, também as ambições não podem ser aquelas que o treinador gostava de ter. O Porto joga sempre para ganhar, mas se tiver melhores trunfos essas vitórias acontecerão mais facilmente e mais vezes", sublinha Manuel Serrão.