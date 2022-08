Diogo Costa "ficará apenas mais uma ou duas épocas" no FC Porto

Jorge Amaral considera que Diogo Costa ficará mais uma época no FC Porto, mas depois acabará por ceder ao interesse de grandes clubes.

As exibições do guarda-redes do FC Porto têm chamado a atenção das equipas mais poderosas do futebol europeu. Em entrevista a Bola Branca, salienta que Diogo Costa é "a continuidade de outros guarda-redes, como por exemplo Vítor Baia, que teve a sua projeção no estrangeiro", e que "mais tarde ou mais cedo irá sair para um dos grandes do futebol mundial".

"As suas prestações têm sido fantásticas. Já se esperava uma grande carreira, mas com estas exibições, jogo após jogo, não vai durar muito até sair do FC Porto", salienta o antigo guardião do FC Porto.

Aos 22 anos, Diogo Costa é o atual titular do FC Porto e da seleção AA de Portugal. A exibição no recente clássico com o Sporting voltou a encher as medidas dos amantes do futebol.

A cláusula de rescisão de 60 milhões de euros afasta tentações. Jorge Amaral acredita que esta época do guarda-redes ainda será passada no Dragão, mas depois será tempo para uma transferência choruda:

”Seria muito complicado para o FC Porto, até pela saída do Marchesín. Não acredito que até ao final do mês de agosto haja capacidade para contratá-lo. Os plantéis das grandes equipas, que podem chegar a estes valores, estão muito bem apetrechados. Gostava que o Diogo Costa ficasse muitos anos no FC Porto, mas certamente ficará apenas mais uma época ou no máximo, duas."

Nesta declarações a Bola Branca, Jorge Amaral fala de Diogo Costa como um jogador “bonito na baliza, com uma técnica impressionante, a jogar bem com os pés, a sair bem dos postes e sempre muito sereno".

"Nunca perde o equilíbrio durante o jogo e isso passa para a defesa", enaltece o antigo guarda-redes.