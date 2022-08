Taremi com traumatismo no joelho esquerdo

O FC Porto esclarece que o avançado Mehdi Taremi sofreu um traumatismo no joelho esquerdo durante a vitória dos dragões sobre o Sporting (3-0).

Segundo uma nota publicada no site oficial dos azuis e brancos, o iraniano está entregue ao departamento médico do clube, depois de uma pancada sofrida na altura do primeiro golo. O jogador acabou substituído pelo brasileiro Galeno, aos 72 minutos.

Outros dragões no boletim clínico são o médio sérvio Marko Grujic, que acusou fadiga muscular, e ao defesa Manafá, ainda a recuperar da rotura do tendão rotuliano do joelho direito.

O FC Porto cumpre agora dois dias de folga e volta a trabalhar na terça-feira para preparar a partida contra o Rio Ave, no domingo, às 20h30, em Vila do Conde.