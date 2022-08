Sérgio Conceição abre a porta à contratação de reforços

Sérgio Conceição não fecha a porta à contratação de reforços. O treinador do FC Porto diz ter "um plantel capaz", mas admite que quer "sempre mais". Aliás, convidado a indicar os objetivos a que o FC Porto se pode propor, com o plantel atual, o treinador foge à questão.

"Tenho um plantel capaz, mas queremos sempre mais. Mesmo se saísse quem saiu e não entrasse ninguém eu continuaria a ter um plantel capaz. Capaz para quê? A isso não vou responder", deixou no ar o técnico, instantes antes de deixar a sala de imprensa do Olival, onde deu a conferência de impensa de lançamento do clássico com o Sporting.

David Carmo, André Franco e Gabriel Veron são os reforços contratados pelo Porto neste defeso. Saíram Marchesín, Mbemba, Vitinha e Fábio Vieira.

Sérgio está aberto à chegada de mais reforços, mas há um setor, o eixo da defesa, em que, esclarece, está "extremamente bem servido". "David Carmo é jogador do Porto e está a treinar. O Marcano está a treinar, depois de uma travessia no deserto, de muitas dificuldades. Olho para o momento dos jogadores e tenho de escolher dois. Tenho o Pepe, o Marcano, o Carmo, o Fábio Cardoso e o João Marcelo. Estou extremamente bem servido a nível de defesas centrais. Tenho de escolher. Pagam-me, e bem, para isso", remata.

O Porto joga este sábado com o Sporting, no Dragão, para a 3.ª jornada da I Liga. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.