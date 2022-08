"É a vez do Rúben Amorim sentir alguma azia"

Sérgio Conceição acredita que Rúben Amorim experimentou, com a saída de Matheus Nunes, um sentimento que ele próprio, Sérgio Conceição, tem sentido ao longo dos últimos anos e, em particular, neste verão, com a saída de jogadores importantes no plantel.

"Foi a vez do Rúben sentir alguma azia", diz, com um sorriso, o treinador do FC Porto, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com os leões, marcado para sábado, às 20h30, no Dragão.

Matheus Nunes trocou o Sporting pelo Wolverhampton, por 45 milhões de euros, na semana de preparação do clássico, e Sérgio reconhece que o rival perde "um jogador bastante importante na sua dinâmica".

Além disso, numa avaliação mais abragente, lamenta que o futebo português fique "mais pobre". "Mas é normal no campeonato em que estamos inseridos", acrescenta.

Já no que diz respeito ao Spórting pós-Matheus Nunes, o treinador do Porto não espera grandes mudanças.

"Não estará ele, estará outro. Não vamos ser surpreendidos com o modelo de jogo do Sporting. Toda a gente sabe como é. Conseguimos dissecar a estrutura do Sporting, mas depois é preciso estarmos atentos ao que eles fazem tão bem. Pode tornar-se mais imprevisível, mediante as características dos jogadores que atuam nas diferentes posições nos diferentes setores da equipa", admite.