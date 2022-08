Sporting sem Matheus Nunes é mais-valia para o Porto no clássico

Carlos Chaínho considera que a saída de Matheus Nunes antes do FC Porto-Sporting é uma boa notícia para os azuis e brancos e uma situação que "abala" os leões. O médio, de 23 anos, está a caminho do Wolverhampton, com o Sporting a receber, no imediato, 45 milhões de euros.

O antigo médio do FC Porto acrescenta que "não é uma notícia agradável" para Rúben Amorim e adeptos, que é confrontado com o adeus de "uma peça fulcral e um dos melhores jogadores" da equipa.

A Bola Branca, Chaínho acredita que Sérgio Conceição irá valorizar a equipa do Sporting, no caso da subtração de Matheus Nunes, mas salienta a honestidade com que deve ser feita a leitura desta situação: "não ter um jogador dessa categoria em campo é uma mais-valia para o adversário".

Sobre o clássico, marcado para sábado, Chaínho está convencido de que a tensão vivida nos últimos FC Porto-Sporting, com confrontos entre os jogadores, trocas de acusações entre dirigentes, acusações e castigos, não terá efeitos neste jogo.