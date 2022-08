Dragão a encher para o clássico. Restam 2500 bilhetes

O FC Porto anuncia que restam 2500 bilhetes para o jogo com o Sporting, no sábado, a contar para a 3.ª jornada da I Liga. A venda é exclusiva para sócios portistas.

Para Alvalade foram enviados 2500 ingressos, correspondentes a 5% da capacidade do estádio, que, ao que tudo indica, terá lotação esgotada.

Serão cerca de 50 mil os adeptos que vão assistir ao primeiro clássico da temporada. O FC Porto entra com vantagem de dois pontos sobre o Sporting. Os campeões nacional venceram os dois jogos já disputados, com Marítimo e Vizela, ao passo que o Sporting, antes da vitória sobre o Rio Ave, empatou com o Sporting de Braga.

O jogo está marcado para sábado, às 20h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.