FC Porto começa a preparar clássico com Sporting sem Grujic e Uribe

A preparação do FC Porto para o clássico com o Sporting começa esta segunda-feira, no Olival, mas com duas baixas.

Matheus Uribe e Marko Grujic juntaram-se ao boletim clínico, com o médio colombiano, substituído por Otávio ao intervalo da partida frente ao Vizela, a recuperar de uma gastroenterite e o médio sérvio Grujic, substituído por Eustáquio à passagem da hora de jogo, a apresentar fadiga muscular.

Ambos deverão ser recuperáveis para o desafio com o Sporting, da 3ª jornada, marcado para domingo às 20h30, no Dragão.

Já o Sporting cumpre folga, depois de ter treinado no domingo, dia seguinte à vitória folgada sobre o Rio Ave por 3-0.

O FC Porto sentiu mais dificuldades em Vizela, com Marcano a resolver o jogo em cima do minuto 90. Sérgio Conceição admitiu após o encontro, que sentiu sinais de alguma desconcentração nos instantes que antecederam a entrada em campo em Vizela.

Em declarações a Bola Branca, o ex-dirigente portista Paulo Teixeira lembra que ainda há seis dias para trabalhar em cima do que ontem correu mal e não se mostra preocupado com a receção ao Sporting à 3ª jornada.

"É um jogo completamente diferente. Os jogos entre os grandes são de tripla e o FC Porto tem oportunidade de corrigir aquilo que não correu tão bem. Outras equipas começaram com goleadas e voltaram ao normal, porque há um maior equilibrio entre as equipas da Primeira Liga", afirma, notando que os portistas não foram os únicos a sentir dificuldades perante adversários de calibre teoricamente inferior, fazendo referência à vitória do Benfica sobre o Casa Pia pela margem mínima.

O ex-dirigente portista fala ainda sobre a chegada de mais reforços ao Dragão até ao fecho da janela de transferências, lembrando que o FC Porto "já começou campeonatos com menos ovos para fazer omeletes" e defendendo que existe matéria prima para "fazer um campeonato tranquilo e fazer um bom campeonato".

Sobre Carlos Secretário, antigo jogador do clube que sofreu um AVC e encontra-se em cuidados intensivos, Paulo Teixeira deseja a "rápida recuperação" de um "amigo" com quem conviveu de perto nos últimos tempos.

Paulo Teixeira torce pela rápida recuperação de Carlos Secretário, com quem tem convívio de perto nos últimos tempos...

"Convivi com ele pessoalmente já depois da carreira dele e acompanhei a vinda dele de França para Portugal e lamento profundamente aquilo que lhe aconteceu. Para além de jogador que deu muitas alegrias ao FC Porto, tenho-o como um amigo e desejo-lhe uma rápida recuperação."