Sérgio Conceição abalado com problema de saúde de Secretário

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, diz que “um ex-colega está mal no hospital”.

Segundo o jornal O Jogo trata-se de Carlos Secretário, ex-jogador dos dragões e ex-internacional português, que terá sofrido um AVC e está nos cuidados intensivos no hospital.

Não há, para já, mais informações.

A notícia foi conhecida no final do Vizela 0-1 FC Porto para a I Liga.

Com 52 anos, Carlos Secretário destacou-se no FC Porto e no Real Madrid, mas também jogou em Sporting (na formação), Gil Vicente, Penafiel, Famalicão, Sp. Braga e Maia.

Pela Seleção participou nos Campeonatos da Europa de 1996 e 2000.

Como treinador, Secretário comandou os franceses do Créteil-Lusitanos, Lousada, Arouca, Salgueiros, US Lusitanos e Cesarense.

