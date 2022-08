Secretário sofre AVC e está “em estado grave”

Carlos Secretário, ex-jogador do FC Porto e da Seleção, sofreu um AVC e está internado “em estado grave”.

A informação foi avançada por Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, no final da partida dos dragões em Vizela.

“Recebi a notícia, no final do jogo, de que um ex-colega meu está com um problema de saúde e em estado grave no hospital. Não me consigo sentir feliz neste momento", disse o técnico na “flash interview” da Sporttv.

Não há, para já, mais informações sobre o estado de saúde do antigo atleta e atual treinador.

O FC Porto já deixou uma mensagem de apoio a Secretário nas redes sociais. "Força, Carlos Secretário. A família azul e branca une-se numa mensagem de força ao nosso antigo jogador".