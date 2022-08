​Solidário com Guimarães, Conceição critica "delinquentes"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lamentou os incidentes desta semana em Guimarães, com hooligans croatas do Hajduk Split apoiados por ultras portugueses.



"Quero mandar um abraço às pessoas de Guimarães, tenho um carinho muito grande. Sofreram e viveram coisas na última semana que não é nada bom para o futebol", afirmou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa realizada este sábado.

"São delinquentes que utilizam o futebol para a violência gratuita. É a minha opinião e tenho de a dizer. Estava aqui pronto para sair. Isso é que me deixa verdadeiramente sentido", declarou o técnico portista.

O treinador falava na conferência de imprensa de antevisão do Vizela-FC Porto, jogo da segunda jornada do campeonato marcado para domingo, às 18h00.



Nestas declarações aos jornalistas, Sérgio Conceição descreveu Fernando Chalana, a estrela do Benfica e da seleção que morreu aos 63 anos, como um "génio do futebol".