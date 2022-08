Sérgio Conceição “receoso” após arbitragem no Dragão

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, diz-se “receoso” depois do que viu da arbitragem de Hélder Malheiro na partida contra o Marítimo, partida da primeira jornada da I Liga.

“Estou algo receoso por tudo o que vi neste jogo. Sou um treinador que gesticulo, que falo muito com a equipa para dentro de campo, vivo o jogo com paixão. Já na semana passada [Supertaça] não dirigi a palavra a Manuel Mota, hoje estava a gesticular porque tenho a certeza que o Joel Tagueu devia ter sido expulso com o segundo amarelo, e o árbitro vem com uma atitude sem diálogo, já a mostrar cartão, a expulsar um elemento do banco [Diamantino Figueiredo]. Em vez de acalmar, acho que só induz mais nervosismo. Não há necessidade. Temos sido infelizes nesse sentido”, disse.

O técnico dos dragões reforça: “Estamos aqui para ser mais fortes que o adversário e espero que no final, em maio, ganhe realmente a equipa com a equipa técnica mais capaz e com os jogadores mais bravos”.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto goleou o Marítimo por 5-1, com golos de Taremi (2), Evanilson, Toni Martinez e Marcano. Pelos insulares descontou Winck.