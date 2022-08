André Franco precisa de tempo para se adaptar à realidade do FC Porto

Sérgio Conceição está satisfeito com a contratação de André Franco, jogador que aumenta a competitividade no plantel, mas ressalva que o médio do Estoril vai precisar de "tempo de adaptação a uma realidade diferente".

O FC Porto, nota o treinador, não se pode dar ao luxo, como alguns clubes, de "comprar jogadores que encaixam diretamente nas equipas". Sérgio não referiu que clubes têm essas condições, mas nas entrelinhas lê-se uma referência aos rivais, em concreto, ao Benfica, que no primeiro jogo oficial da época, frente ao Midtjylland, apresentou Enzo Fernández e David Neres no 11 titular.

Voltando a centrar-se no FC Porto, o treinador explica que a contratação de André Franco surgiu na sequência de uma observação mais atenta aos "jogadores jovens, com talento e do mercado interno".

O antigo médio do Estoril, de 24 anos, eleva a competitividade de um plantel que Sérgio Conceição pretende bem equipado para atacar todas as competições.

Com percurso de formação feito, sobretudo, no Sporting, Franco acaba de fazer a melhor época da carreira, comu 11 golos e quatro assistências, em 38 jogos disputados.