FC Porto oficializa contratação de André Franco

O FC Porto oficializou a contratação de André Franco. O médio assina contrato de cinco épocas, até 2027.

Segundo a imprensa portuguesa, os dragões vão pagar uma verba a rondar os 4 milhões de euros ao Estoril.

“Muito feliz por este passo. Chegar a um clube grande é o sonho de qualquer jogador e chegar a clube da dimensão do FC Porto deixa-me extremamente orgulhoso", disse, citado pelo clube.



O Porto procurava um médio de características ofensivas para ocupar o lugar de Fábio Vieira. Aos 24 anos, o jogador, que também é esquerdino, fez a melhor época da carreira. Apontou 11 golos e quatro assistências em 38 jogos disputados.

"Foi muito fácil a decisão. Assim que eu soube do interesse do FC Porto em comunicação com os meus agentes e com o Estoril, eu disse que queria aguardar e ver no que ia dar a proposta porque era para onde queria ir", disse.

Franco fez formação no Sporting e assinou pelo Estoril em 2018/19. Afirmou-se nos sub-23 e subiu à equipa principal na temporada seguinte, em 19/20.

O FC Porto perdeu quatro jogadores este verão - Fábio Vieira, Vitinha, Mbemba e Francisco Conceição. Nos dragões, Franco vai usar a camisola 20 e é o terceiro reforço do mercado, depois de David Carmo e Gabriel Veron.