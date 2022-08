FC Porto. Evanilson ainda condicionado

O avançado Evanilson continua a fazer treino condicionado, a três dias da estreia do FC Porto no campeonato.

O brasileiro saiu tocado, ao intervalo, da partida da Supertaça contra o Tondela.

Quem também está no boletim clínico dos dragões é o lateral Wilson Manafá, que fez tratamento, ginásio e treino condicionado).

O próximo treino do FC Porto realiza-se esta quinta-feira. Já na sexta-feira, o técnico Sérgio Conceição fala em conferência de imprensa.

No sábado, o FC Porto recebe o Marítimo no estádio do Dragão, para a primeira jornada da I Liga.