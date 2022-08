Portimonense deseja "final feliz" com Samuel Portugal e FC Porto

Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, assume que está preparado para perder Samuel Portugal e reconhece interesse do FC Porto no guarda-redes brasileiro.

O FC Porto perdeu Agustín Marchesín e Sérgio Conceição estará interessado em Samuel Portugal, guarda-redes de 28 anos do Portimonense, para além de ter Andrew, do Gil Vicente, e Luiz Júnior, do Famalicão, como possíveis alvos.



Em entrevista a Bola Branca, o dirigente reconhece ainda que Benfica e Sporting já demonstraram interesse pelo guardião. De qualquer modo, Rodiney Sampaio espera "um final feliz para as duas partes".

"É uma oportunidade para o Samuel de poder defender um clube acima do Portimonense, que lhe dê mais destaque. É um grande interesse do Porto, como também já houve dos outros dois grandes de Portugal. É um elogio para o trabalho dele, foi um dos melhores guarda-redes da época passada, subiu dos sub-23 e só vem a crescer. É uma valorização muito grande para o Samuel e para o Portimonense. Espero que possa acontentecer um final feliz para as duas partes", diz.