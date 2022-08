FC Porto vai ao mercado para substituir Marchesín

O FC Porto quer um novo guarda-redes para substituir Agustín Marchesín no plantel, que rumou ao Celta de Vigo.

Sérgio Conceição conta com Diogo Costa, o titular provável, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo, mas quererá mais uma opção.

Segundo o "Record" e "O Jogo", o FC Porto está de olho em Samuel Portugal, do Portimonense, Andrew, do Gil Vicente, e Luiz Júnior, do Famalicão.

Samuel Portugal é a opção mais experiente. O guardião brasileiro de 28 anos está em Portugal desde 2018, tendo duas épocas como titular da baliza dos algarvios. Tem contrato até 2026 e cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Luiz Júnior, de 21 anos, conta com duas épocas como titular na baliza do Famalicão e tem igualmente contrato de longa duração, até 2027. Andrew Silva é o jogador com menor rodagem. Na época passada, somou 11 jogos, depois de se transferir do Botafogo. Esta época, será o suplente de Krctiuk.

O Porto perdeu Marchesín, em definitivo, para o Celta, num negócio que rende 1 milhão de euros aos dragões.

Com o afastamento da baliza do FC Porto, Marchesín também perdeu igualmente lugar na seleção da Argentina. Marchesín abandona o FC Porto com dois campeonatos e duas Taças de Portugal no seu currículo.

No último fim de semana, num encontro em que Diogo Costa estava castigado, o argentino foi titular no triunfo do FC Porto sobre o Tondela (3-0), que valeu a conquista da Supertaça.