FC Porto ainda não fez proposta por guarda-redes do Gil Vicente

O Gil Vicente garante que ainda não recebeu nenhuma abordagem do FC Porto pelo guarda-redes Andrew.

Tiago Lenho, diretor desportivo dos gilistas, referiu aos jornalistas no aeroporto que "até ao momento não temos qualquer tipo de abordagem pelo Andrew".

Os dragões transferiram Marchesin para o Celta, do campeonato espanhol, e estarão à procura de substituto.

Segundo a comunicação social portuguesa, há três alvos prioritários: Samuel Portugal, do Portimonense, Luiz Júnior, do Famalicão, e Andrew, do Gil Vicente.

Contratado ao Botafogo no início de 2021/22, Andrew terminou a época a titular do Gil Vicente.