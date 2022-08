TAD suspende interdição ao Dragão. Clássico com o Sporting terá adeptos no estádio

O FC Porto anunciou que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu o castigo de dois jogos à porta fechada do Estádio do Dragão, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O recurso dos dragões foi aceite e suspende o castigo, o que significa que os jogos da primeira e terceira jornadas, Marítimo e Sporting, serão com público nas bancadas.

Em causa estavam os incidentes no final do clássico entre FC Porto e Sporting, a 11 de fevereiro.

Em comunicado, o Conselho de Disciplina refere que a FC Porto SAD é condenada pela prática de cinco infrações indisciplinares: uma de "arremesso de objeto sem reflexo no jogo", três de "entrada e permanência de pessoas não autorizadas" e outra de "inobservância qualificada de outros deveres".

Esta última valia a sentença de interdição do estádio por dois jogos. A SAD portista foi, ainda, multada em 25.245 euros.

Os confrontos do clássico também geraram castigos para jogadores e dirigentes de ambos os clubes: logo quatro dias depois, João Palhinha (Sporting) foi castigado por três jogos e Marchesín (Porto) por dois.

Em abril, Pepe, do FC Porto, e Bruno Tabata, do Sporting, foram suspensos por 23 dias, cada, e Matheus Reis (Sporting) por um jogo. Luís Gonçalves, administrador da SAD portista, foi suspenso por 68 dias e multado em 1.910 euros. Por outro lado, o caso contra Hugo Viana, diretor desportivo do clube leonino, foi arquivado sem demais consequências.