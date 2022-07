Conceição confirma que não pediu demissão e "não comenta reações de adeptos"

Sérgio Conceição confirma que não pediu demissão do FC Porto. Em conferência de imprensa, o treinador dos dragões, confirma a informação avançada pela Renascença.

"É mentira que tenha pedido demissão. Os jornalistas também têm dias maus, a notícia é completamente falsa", disse.



Confrontado com a saída de Francisco Conceição e o comentário do líder da claque, que teria causado mau-estar no treinador do FC Porto, o técnico garante que "não comenta reações de adeptos".

"Não vou falar dos jogadores que não fazem parte do clube neste momento e não vou comentar reações de adeptos", diz.