Jorge Jesus interessado na contratação de Taremi

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, estará interessado na contratação de Mehdi Taremi, segundo a "CNN" turca.

De acordo com a publicação, o clube tuirco já terá mesmo formalizado uma proposta junto do FC Porto.

Taremi, de 30 anos, tem mais dois anos de contrato e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O avançado cumpriu duas épocas de sucesso no FC Porto, tendo apontado um total de 49 golos e 28 assistências em 96 jogos disputados.

O rumor surge dois dias depois de Mehdi Taremi ter alegadamente aconselhado o Porto a vendê-lo, de maneira a ainda ter lucro na sua transferência.

Mais tarde, o iraniano vincou que "está no FC Porto de alma e coração. Adoro a cidade e as pessoas, que sempre me trataram bem, desde que aqui cheguei. O meu foco é, sempre será, fazer o melhor possível para o Porto".

Neste mercado de transferências, Sérgio Conceição já perdeu o defesa Mbemba, os médios Fábio Vieira e Vitinha e o avançado Francisco Conceição.