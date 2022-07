Jesus nega interesse em Taremi e revela proposta do Everton

Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, negou os rumores de uma transferência de Mehdi Taremi.

Em entrevista ao Canal 11, o treinador português diz que o iraniano do FC Porto não está a ser ponderado, uma vez o plantel não precisa de avançados.

"Gosto muito das suas características mas tenho quatro jogadores para a posição. Essa possibilidade não se coloca", afirmou, ao Canal 11.

Depois de deixar o Benfica, Jesus revela que recebeu e recusou uma proposta do Everton.

“Tive vários convites de todo o Mundo. Agora, se me perguntas se recebi alguma do top-5 da Europa? Não tive, mas tive de equipas do campeonato inglês. O Everton. Não aceitei", revela.