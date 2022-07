O Gil Vicente anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Carraça, por empréstimo do FC Porto.

O lateral-direito português, de 29 anos, vai rodar em Barcelos até ao final da época.

O Porto contratou Carraça em 2020/21, depois de o defesa ter terminado contrato com o Boavista. No entanto, as oportunidades escassearam e, na temporada passada, Carraça foi emprestado à Belenenses SAD.

Ao serviço dos azuis, que desceram de divisão, Carraça fez três assistências em 29 jogos.