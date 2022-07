FC Porto cria equipas femininas de competição na formação

O FC Porto comunicou, esta quarta-feira, a criação de equipas femininas de competição na formação, nos escalões sub-13 e sub-15 ("para já").

No site oficial, o clube explica que é através das escolas de futebol Dragon Force que "nasce um novo projeto de formação para o futebol feminino que promete ser inovador".

"[Dragon Force] retomará na época 22/23 as equipas de competição para o Futebol Feminino e com um projeto desportivo aliciante. Para além de continuar a receber nas suas escolas raparigas que são enquadradas nas idades mais jovens com os rapazes, o que acaba por favorecer o seu desenvolvimento nestas idades, a Dragon Force criará, para já, em Viseu, Penafiel, Ermesinde, Gondomar, Maia e Porto equipas de competição Femininas nos escalões Sub-13 e/ou Sub-15 que competirão nos campeonatos organizados pelas respetivas associações", lê-se.

Também haverá um projeto interno na Dragon Force, incluindo as equipas de competição masculino, para ajudar à evolução desportiva e competitiva das jogadores. Também com o objetivo de criar seleções nacionais femininas Dragon Force, como já acontece para os rapazes.

A captação de talentos para o feminino está marcada para o dia 4 de setembro, domingo, das 9h30 às 13h00, nas várias escolas Dragon Force. As melhores jogadoras de cada escalão serão integradas com bolsa desportiva com validade de uma época. Quem quiser inscrever-se pode mandar mensagem para o e-mail dragonforce@fcporto.pt.