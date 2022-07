André Franco pode ser "o substituto do Fábio Vieira no FC Porto"

André Franco está pronto e tem nível para ser jogador do FC Porto e pode até ser encarado como o substituto de Fábio Vieira. Tiago Fernandes é um dos treinadores mais capazes para falar sobre o atual médio do Estoril, referenciado pelo FC Porto neste mercado de transferências. A Renascença sabe que ainda não chegou qualquer proposta formal à Amoreira pelo médio de 24 anos. O treinador trabalhou com Franco nos iniciados e juniores do Sporting e foi quem o lançou na II Liga, no Estoril Praia.

Em declarações a Bola Branca, o técnico vê Franco pronto para reforçar um grande, depois de uma época com 11 golos e quatro assistências no Estoril. "Penso que sim [está pronto]. Tal como o Fábio Vieira, tem técnica, virtuosismo e último passe. O Porto se calhar vê o Franco como possível substituto do Fábio, também de pé esquerdo. Encaixa na tática do Porto", começa por dizer. A versatilidade de Franco pode também ser um fator a favor da transferência. O médio pode jogar por dentro ou na ala. "Comigo jogou várias vezes no meio ou de fora para dentro. Da maneira que o Porto joga com os laterais, os extremos têm de jogar mais por espaços interiores. O André sabe fazer isso. Não é um ala, mas jogando de fora para dentro, pode preencher bem a zona interior e definir o futebol ofensivo do Porto com qualidade e requinte. No último passe, é acima da média", atira.

Tiago Fernandes elenca outros pontos fortes de Franco, destacando a capacidade de fazer golos, evidenciada esta época na I Liga. Um dos 11 golos foi precisamente marcado aos dragões. "Detetámos muito talento desde cedo. Tinha visão de jogo e uma forma de trabalhar a bola com técnica acima da média. Tem um aspeto que é fundamental para um jogador daquela posição, que é ter golo. Define muito bem no último terço, tem margem de progressão e está numa fase muito boa da carreira. Está pronto e feito com um ano ou dois anos de I e II Liga", atira. O talento que escapou ao Sporting Franco está no Estoril desde 2018/19. Começou na equipa sub-23 e afirmou-se na equipa principal. Para trás ficou uma formação quase completa no Sporting, à exceção de um ano nos juniores do Belenenses. Nesta entrevista a Bola Branca, Tiago Fernandes recorda que Franco esteve para sair nos juvenis, mas acabou por ser a figura do jogo do título. "Quando ele era sub-15, estava para sair, mas ficou mais um ano no Sporting. Na final, no jogo com o Benfica, acabou por ser o herói do jogo. Vencemos 1-0 e fomos campeões. Fez um golo fantástico de fora da área. É um bom momento. Tivemos juntos na formação vários anos, temos várias histórias engraçadas porque eles eram todos miúdos malandros e rebeldes. Temos muitos momentos passados em conjunto", recorda.