Taremi desmente conselho ao FC Porto a vender Taremi

Mehdi Taremi desmentiu o alegado conselho ao FC Porto a vender Mehdi Taremi.

Parecia partida ou trocadilho, mas não é. Em entrevista ao canal Football360, do Irão, o ponta de lança internacional iraniano, de 30 anos, teria admitido que, à medida que o tempo passa, a possibilidade de o FC Porto ter retorno financeiro com a sua saída será cada vez menor.

"Não vou render muito dinheiro ao FC Porto no futuro. Financeiramente, eles podem guardar os jogadores jovens e vendê-los mais tarde por um preço mais elevado, mas a minha situação não é essa. Não me podem guardar e vender-me daqui a dois anos. Se calhar, se eu estivesse no lugar deles, venderia um jogador que tem 30 anos", assume.



Num "story" nas redes sociais, Taremi limitou a descrever a afirmação como "falsa", sem mais detalhes.

Mais tarde, no Twitter, o iraniano quis "vincar que está no FC Porto de alma e coração. Adoro a cidade e as pessoas, que sempre me trataram bem, desde que aqui cheguei. O meu foco é, sempre será, fazer o melhor possível para o Porto".

"Estou feliz aqui e nada do que possa sair na comunicação social vai afetar ou alterar a minha relação com os adeptos, o clube e toda a sua estrutura", pode ler-se.

Numa auto-avaliação ao trabalho feito no Dragão, Taremi teria considerado que "já podia ter feito melhor" no FC Porto, nomeadamente a nível de golos. Declarações com mensagem para o treinador, Sérgio Conceição.

"A dada altura, fui um dos três médios e isso coloca-me muito longe da baliza. Talvez se eu jogasse na minha posição, teria marcado mais golos pelo FC Porto. Não tenho nenhum problema com Sérgio Conceição, respeito as suas escolhas", ressalva o internacional iraniano.



Com duas épocas de FC Porto, os números de Taremi foram ainda melhores na segunda do que na primeira. Na temporada passada, o ponta de lança somou 26 golos e 16 assistências em 48 jogos.

[Atualizado às 16h30 - desmentido Taremi]