Pepe absolvido do castigo de 23 dias

O Tribunal Arbitral do Desporto anulou o castigo de 23 dias aplicado a Pepe, capitão do FC Porto, segundo o jornal "O Jogo".

O central internacional português tinha sido castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação devido aos incidentes na receção ao Sporting, a 11 de fevereiro, a contar para a jornada 22 do campeonato. Em causa estava um alegado pontapé do capitão portista a Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting.

"Pelos fundamentos expostos, acordam os Árbitros que compõem este Colégio Arbitral em julgar a presente ação arbitral parcialmente procedente e, em consequência, anular a decisão final de condenação proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol no que respeita ao Demandante Képler Laveran Lima Ferreira, absolvendo-o", pode ler-se.



Luís Gonçalves, diretor-geral dos dragões, vai ter de cumprir o castigo de 68 dias de suspensão, visto que o TAD recusou o recurso do FC Porto.

Pepe desmentiu o pontapé, em comunicado, em abril: "Não tenho outra alternativa que não seja repudiar veementemente o castigo que me foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF.

"O meu lamento é tanto maior quanto a minha convicção de que a verdade dos factos iria acabar por prevalecer. Desde 11 de fevereiro que me mantive sempre muito tranquilo, por saber que não eram verdadeiros os factos que me foram imputados", disse.