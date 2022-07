FC Porto tenta renovar com Matheus Uribe

O FC Porto quer renovar com Matheus Uribe, de modo a evitar que o médio saia a custo zero, de acordo com o jornal "O Jogo".

O internacional colombiano, de 31 anos, termina contrato com o Porto no final da época. Há risco de repetição de vários casos, como os de Herrera, Mbemba, Marega ou Brahimi, que saíram sem retorno financeiro.

Segundo a referida publicação, dois representantes de Uribe estiveram no Porto e estabeleceram as bases do acordo na semana passada. O jogador deverá passar a ser dos mais bem pagos do plantel portista.

Faltará apenas definir a duração do novo contrato: o FC Porto pretende dois anos, ao passo que o médio colombiano prefere renovar por quatro.

Matheus Uribe está no FC Porto desde a época 2019/2020, quando foi contratado ao América, do México, por 9,5 milhões de euros. Em três temporadas, regista dez golos e seis assistências em 125 jogos.