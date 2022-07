FC Porto não recorre dos castigos a Diogo Costa, Otávio, Fábio Cardoso e Manafá

O FC Porto confirmou que não vai recorrer do castigo de um jogo de suspensão a Otávio, Diogo Costa, Fábio Cardoso e Manafá, que vão mesmo falhar a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Tondela.

Os quatro jogadores foram suspensos por um jogo pelo Conselho de Disciplina, devido a cânticos insultuosos contra o Benfica nas celebrações do título de campeão nacional.

O caso remonta a maio, o Conselho de Disciplina tinha aberto um processo após queixa do Benfica. O incidente ocorreu já num momento privado de convívio entre os jogadores, que foi transmitido em direto nas redes sociais.

Otávio já era baixa confirmada para o jogo, por outro castigo relativo ao clássico frente ao Sporting, enquanto que Manafá está lesionado.



Diogo Costa deverá dar lugar a Marchesín na baliza, que ainda não deixou o FC Porto para assinar pelo Almería. No eixo da defesa, sem Fábio Cardoso e David Carmo, expulso no último jogo do campeonato pelo Braga, Pepe fará dupla com Marcano.

A Supertaça Cândido de Oliveira, entre FC Porto e Tondela, joga-se este sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, às 20h45. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.