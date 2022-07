FC Porto não precisa de ir ao marcado por mais um central

O antigo defesa também compreende as vendas de Fábio Vieira, por 35 milhões de euros à cabeça, e Vitinha, por 20, apesar do potencial que ambos tinham para se tornarem figuras de proa no FC Porto:

Sereno concorda que "seria importante" renovar com Uribe, "muito bom jogador e que faz muita falta". No entanto, garante que, não renovando, o jogador "ficará no Porto e fará o seu melhor para ajudar o clube".

Insuficiente é o número de anos de vínculo que restam a Matheus Uribe. O médio internacional colombiano termina contrato no final da época, mas o FC Porto está a tentar renovar , para evitar que saia a custo zero.

"O David Carmo foi a grande contratação deste ano. O Fábio Cardoso, no ano passado, entrou sempre bem e poderá ter mais oportunidades. O Pepe continua a ser um dos melhores do mundo. O Marcano é como se fosse uma nova contratação, porque veio de lesão. Qualidade ele tem. O Porto, a nível de centrais, está muito bem", afiança o antigo central portista.

Favorito para a Supertaça e um sonho possível



A época do FC Porto arranca com a disputa do primeiro troféu, a Supertaça, frente ao Tondela. Sereno salienta que o campeão nacional "é favorito seja com quem for". O Tondela, que desceu de divisão e tem tido dificuldades em formar plantel, devido às restrições da UEFA, "terá muitas dificuldades para jogar com um Porto assim tão forte".

Sereno espera "mais um grande ano" do Porto, que voltará a ser "muito competitivo", dentro e fora do plantel. O sonho de Sérgio Conceição é a conquista de um título europeu: o antigo defesa crê que é possível.

"É sempre difícil um título europeu num clube português, mas ele [Sérgio Conceição] tem esse sonho e consegue passar para os jogadores. Tudo pode acontecer. Já aconteceu com o Mourinho e com o Villas-Boas, por isso também pode acontecer com o Sérgio Conceição", atira.